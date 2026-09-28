Çok Bulutlu 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.09.2026 13:43

Güney Afrika'da Johannesburg'un doğusunda bulunan kadın cesedi sayısı 11’e yükseldi

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Gauteng eyaletinde, Johannesburg'un doğusundaki Ekurhuleni bölgesinde temmuzdan bu yana bulunan kadın cesedi sayısı 11’e yükseldi.

Güney Afrika'da Johannesburg'un doğusunda bulunan kadın cesedi sayısı 11’e yükseldi

Güney Afrika Polis Teşkilatından (SAPS) yapılan açıklamaya göre, Ekurhuleniye bağlı Springs bölgesindeki Rhokana Yolu yakınlarında bulunan açık arazide bir kadının cesedi bulundu.

Bölgede devriye gezen özel güvenlik görevlilerinin cesedi fark etmesinin ardından ​​​​​​​polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Gauteng Eyaleti Polis Komiseri Korgeneral Tommy Mthombeni, ilk incelemelere göre 20'li yaşlarının başında olduğu tahmin edilen kadının kısa süre önce öldürüldüğünü belirtti.

Mthombeni ayrıca 26 Eylül’de Tembisa bölgesindeki Mooifontein Mezarlığı'nda cesedi bulunan Ntombifuthi Nxumalo'nun öldürülmesiyle bağlantılı bir şüphelinin Limpopo eyaletinde yakalandığını belirtti.

Son olayla birlikte temmuz ayından bu yana Ekurhuleni bölgesinde bulunan kadın cesedi sayısı 11'e çıktı.

Daha önce, 17 Eylül'de Dawn Park bölgesinde cesedi bulunan Jabulile Ntimba'nın öldürülmesiyle ilgili iki kadın tutuklanmıştı.

Cinayetler, ülke genelinde kadınlara yönelik şiddete karşı protestolara yol açmıştı.

Yerel basında, cinayetlerin bir seri katil tarafından işlenmiş olabileceği ihtimali gündeme gelirken; polis, olaylar arasında bağlantı bulunup bulunmadığını araştırıyor.

ETİKETLER
Güney Afrika
Sıradaki Haber
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:07
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytinlerini çaldı
15:02
TOKİ 383 arsayı açık artırmayla satacak
14:42
TCMB Başkanı Karahan Meclis'te sunum yapacak
14:37
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vakası sayısı 8 bini aştı
14:29
Fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
13:46
"Siyasal-askeri casusluk" soruşturması: FETÖ bağlantılı 4 şüpheliye tutuklama talebi
Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi
Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi
FOTO FOKUS
Otomobil tramvay durağına girdi: O anlar kamerada
Otomobil tramvay durağına girdi: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ