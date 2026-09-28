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Türkiye
AA 28.09.2026 12:36

Bakan Göktaş, evlilik kredisinden yararlanan evli çiftin ilk misafiri oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanarak yeni yuva kuran Esmanur ve Yiğit Çetinkaya çiftinin evlerinin ilk konuğu oldu.

Bakan Göktaş, evlilik kredisinden yararlanan evli çiftin ilk misafiri oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamındaki İstanbul ziyaretinde, 10 Eylül'de Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında evlilik kredisinden yararlanarak yuva kuran 24 yaşındaki Esmanur ve 27 yaşındaki Yiğit Çetinkaya'nın İstanbul Bahçelievler'deki evlerine konuk oldu.

Genç çiftin kendisine ikram ettiği kahveyi içen Göktaş, çiftin evlilik öncesi eğitim süreci ve bu süreçteki hazırlıkları hakkında sohbet ederek, yeni evli çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonuyla gençlerin yuva kurma süreçlerinde yanlarında olduklarını vurgulayarak, Gabar ve Filyos başta olmak üzere ülkenin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerin bu fon aracılığıyla gençlerin geleceği için kullanıldığını belirtti.

Bakan Göktaş, evlilik kredisinden yararlanan evli çiftin ilk misafiri oldu

Evlilik kredisinden yararlanan gençlerin sosyal konut projelerinde öncelikli olarak desteklendiğini hatırlatan Göktaş, ayrıca İŞKUR aracılığıyla istihdam imkanlarından da yararlanmalarının sağlandığını belirtti.

Bakan Göktaş, yeni evli çiftleri yuva kurma ve iş hayatına katılma süreçlerinde desteklemeye devam edeceklerini bildirerek, gençlerin hayatlarının her aşamasında yanlarında olacaklarını vurguladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Evlilik Mahinur Özdemir Göktaş
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