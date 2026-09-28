Çok Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.09.2026 23:09

İran'dan "nükleer" mesajı: Esneklik gösterdiğimiz yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor

İran’ın, bazı basın yayın organlarında yer alan "nükleer konuda esneklik gösterdiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

İran'dan "nükleer" mesajı: Esneklik gösterdiğimiz yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor

İran basınına yansıyan haberlere göre, ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, ülkesinin nükleer meselede esneklik göstermeyeceğini söyledi.

Söz konusu yetkili, “Hürmüz Boğazı meselesinde köşeye sıkışan ABD’nin” dikkatleri farklı yöne çekmek için nükleer meseleleri gündeme taşıdığını ve İran'ın nükleer konuda esneklik gösterdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Yetkili son olarak, ülkesinin nükleer meseledeki tutumunun değişmediğini ve bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadığını vurguladı.​​​​​​​

ETİKETLER
İran Nükleer Enerji Santralleri
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail polisinin korumasındaki 1792 İsrailli, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:25
A Milli Futbol Takımımız, İtalya'ya mağlup oldu
23:38
Gaziantep'te düğün konvoyundaki sürücülere ceza yağdı
23:15
Türkiye'nin, İber-Amerika Konferansı'na 'Ortak Gözlemci' olma başvurusu kabul edildi
23:56
Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
22:47
SPK'dan Tera Finansal Yatırımlar işlemleriyle ilgili 37 kişi hakkında suç duyurusu
21:42
Kırıkkale'de drift atan iki sürücüye 280 bin lira ceza
Huzurevi sakinleri mutfaktan laboratuvara taşıdıkları limon kabuklarını ürüne dönüştürdü
Huzurevi sakinleri mutfaktan laboratuvara taşıdıkları limon kabuklarını ürüne dönüştürdü
FOTO FOKUS
Otomobil tramvay durağına girdi: O anlar kamerada
Otomobil tramvay durağına girdi: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ