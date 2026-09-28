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Ekonomi
AA 28.09.2026 21:43

SPK'dan Tera Finansal Yatırımlar işlemleriyle ilgili 37 kişi hakkında suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına ve 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına, 2 tüzel kişi hakkında 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına ve 24 kişinin lisans ve yetki belgelerinin iptal edilmesine karar verdi.

SPK'dan Tera Finansal Yatırımlar işlemleriyle ilgili 37 kişi hakkında suç duyurusu

SPK, Tera Finansal Yatırımlar Holding hakkında yapılan inceleme sonucunda Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Abdülkadir Özkan, Kerem Alkin, Kadir Boy, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Emre Alkin, Haldun Saffet İnal, Ecem Tuğçe Akçay, Bülent Uygun, İbrahim Bekçi, Okan Uzunoğlu, Furkan Açar, Mehmet Selim Tunçbilek, Adem Karatepe, Rüstem Karakaya, Ali Cesur, Anıl Tokat, Mustafa Zeki Kayahan, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Neda Soydan, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Halil İbrahim Ege, Muhammed Yarız ve Sezai Bekgöz hakkında suç duyurularının yapılmasına karar verdi.

Kurul, Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan söz konusu 37 kişi ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

SPK ayrıca Emir Münir Sarpyener, Ethem Umut Beytorun, Ecem Tuğçe Akçay, Bülent Uygun, İbrahim Bekçi, Okan Uzunoğlu, Furkan Açar, Mehmet Selim Tunçbilek, Adem Karatepe, Ali Cesur, Anıl Tokat, Mustafa Zeki Kayahan, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan ve Sezai Bekgöz'ün lisans ve yetki belgelerinin iptal edilmesine hükmetti.

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