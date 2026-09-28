ABD, Çin ile uzlaşılan elverişli tarife çerçevesinin detaylarını paylaştı

Beyaz Saray tarafından yayımlanan "30'a 30" çerçevesinde, ABD ve Çin'in, karşılıklı olarak indirimli gümrük vergisi avantajı sağlamak amacıyla, her iki taraf için yaklaşık 30'ar milyar dolarlık hassas olmayan ithal ürünün değerlendirileceği bir diyalog kurulması üzerinde anlaştığı aktarıldı.

Ürünlere uygulanacak gelecekteki tarife indirimlerinin her iki ülkenin kendi iç yasal süreçlerine uygun olarak belirleneceği ve yürürlüğe gireceği kaydedilen çerçevede, söz konusu ürünlerin ticaretinin izleneceği ve olası düzenleme veya genişletme önerilerinin yılda bir kereden daha sık olmamak kaydıyla iki ülkenin liderlerine sunulacağı ifade edildi.

Paylaşılan listelere göre, ABD'nin Çin'den ithal edeceği hassas olmayan ürünler, çoğunlukla Amerikan tüketicilerinin faydalanacağı ev eşyaları ve günlük ürünlerden oluşuyor.

Mikrodalga fırınlar, kahve makineleri, tıraş makineleri, gıda öğütücüleri ve ütüler gibi çeşitli küçük ev aletleri de tarife indirimi kapsamında yer alıyor.

Çin'in ABD'den ithal edeceği ürünler de geniş bir tarım, gıda ve medikal cihaz yelpazesini kapsıyor. Canlı sığır, domuz, at, koyun ve kümes hayvanları ile bunlardan elde edilen taze veya dondurulmuş et ürünleri ve sakatatlar, bazı deniz ve süt ürünleri listede yer alıyor.

Tarım ve gıda dışında, ultrason teşhis cihazları, kalp pili, manyetik rezonans görüntüleme cihazları gibi kritik tıbbi ekipmanlar da ithalat kalemi olarak sıralanıyor.

"ABD için daha iyi pazar erişimi sağlandı"

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayında Pekin'e yaptığı ziyaret sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile hassas nitelikte olmayan ürünlerin ticaretine yönelik ABD-Çin Ticaret Kurulu'nu kurduğu anımsatıldı.

Açıklamada, tarafların Şi'nin Washington ziyaretinin ardından da daha iyi ticaret koşullarından yararlanabilecek hassas nitelikte olmayan ürünlere ilişkin tavsiyeler de dahil, ABD-Çin Ticaret Kurulu kapsamındaki bir sonraki adımı duyurduğu kaydedildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, söz konusu tavsiyelere dair değerlendirmesinde, ABD ve Çin'in Trump ile Şi arasındaki güçlü ilişkinin bir sonucu olarak gelecekte daha elverişli gümrük vergisi uygulamalarından yararlanabilecek mallarda 30'ar milyar dolarlık ticaret yapılmasını önerdiğini belirtti.

Trump'ın tarım ürünlerinden tıbbi cihazlara kadar uzanan bir yelpazede, ABD'nin Çin'e yönelik ihracatının yaklaşık yüzde 30'u için daha iyi pazar erişimi sağladığına işaret eden Greer, ABD'nin genellikle başka ülkelerden ithal etmediği ev eşyaları, oyuncaklar ve diğer ürünlerin Çin'den ithal edilmesi yoluyla tüketicilere de fayda sağladığını vurguladı.

Greer, "Trump yönetimi, tarım ve enerji ürünleri alımına ilişkin taahhütlere uyulmasını sağlayarak, hassas nitelikte olmayan ürünlerde dengeli ticareti gözeterek ve Amerikalı çiftçiler, üreticiler, işletmeler ile çalışanlar için pazar erişimini güvence altına alarak Çin ile adil, dengeli ve karşılıklı bir ticaret ilişkisi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.