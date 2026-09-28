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Türkiye
AA 28.09.2026 19:16

Ankara'da sanal devriye: Yasa dışı 417 siteye erişim engellendi

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 417 internet sitesine erişim engellendi.

Ankara'da sanal devriye: Yasa dışı 417 siteye erişim engellendi

21-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen internette sanal devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında, 760 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.

Yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı belirlenen 341, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapan 6 ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 70 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişimi engellendi.

Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Çankaya ilçesindeki nitelikli dolandırıcılık olayı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aydınlatıldı.

Bahse konu faili meçhul olayı işlediği tespit edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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