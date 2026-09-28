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Türkiye
AA 28.09.2026 19:05

Bartın'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Bartın-Karabük kara yolunda minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Bartın'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
[Fotograf: AA]

Kirazlı Köprü Barajı mevkisi tünel çıkışında İ.Y. yönetimindeki tır ile Karabük'ten Bartın'a yolcu taşıyan Hakkı Özdemir idaresindeki minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçlardan çıkarılan 10 yolcu ile tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bartın'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Kaza nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu trafiğe kapatıldı.

İl Emniyet Müdürü Bülent Gürcan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal ve Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya bölgeye gelerek bilgi aldı.

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