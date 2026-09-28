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Türkiye
TRT SPOR 28.09.2026 17:44

Bizim Çocuklar, İtalya ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında bugün Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. İki ekip de Uluslar Ligi'ndeki ilk müsabakalarından puansız ayrıldı. Ay-yıldızlılar, sahadan galip ayrılırsa tarihte rakibini ilk kez yenmiş olacak.

Bizim Çocuklar, İtalya ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak.

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda, saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren England olacak.

Grubun diğer maçında Belçika ile Fransa, Brüksel'de karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.

A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında ay-yıldızlı ekip, Fransa'ya 1-0, İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenildi.

Türkiye ile İtalya, tarihte 11. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 10 maçın 6'sını İtalya kazandı, 4 maç da berabere bitti. Ay yıldızlılar rakibine karşı henüz galibiyet alamadı. Bu maçlarda İtalya 15, Türkiye 6 gol kaydetti.

Türkiye grubtaki üçüncü maçında 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile mücadele edecek.

Orkun'un forma giymesi beklenmiyor

A Milli Takım'da kırmızı kart gören kaleci Uğurcan Çakır, İtalya karşısında forma giyemeyecek. Ayak parmak tedavisi süren Orkun Kökçü'nün durumuysa maç saatinde belli olacak.

Orkun, sakatlığı nedeniyle Fransa maçında görev yapamamıştı.

Son dünya kupasına katılamayan İtalya'daysa kötü gidiş sürüyor. Göreve Roberto Mancini'yi getiren rakibimiz, gruptaki ilk maçında evinde Belçika'ya 2-0 mağlup oldu.

11. kez karşılaşacak

Türkiye ile İtalya, tarihte 11'inci kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 10 maçın 6'sını İtalya kazandı, 4 maç da berabere bitti. Ay-yıldızlılar rakibine karşı henüz galibiyet alamadı. Bu maçlarda İtalya 15, Türkiye 6 gol kaydetti.

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