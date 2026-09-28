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Bilim Teknoloji
TRT Haber 28.09.2026 17:54

HAVELSAN'ın 'Mühendis Çocuk Yollarda' projesi Şanlıurfa'da

HAVELSAN, "Mühendis Çocuk Yollarda" projesinin pilot uygulaması için rotasını Şanlıurfa'ya çevirdi. Proje kapsamında dört köy okulunda 600’den fazla öğrenciye ulaşıldı.

HAVELSAN'ın 'Mühendis Çocuk Yollarda' projesi Şanlıurfa'da

Çocukların bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarına ilgisini artırmak ve onları uygulamalı deneyimlerle buluşturmak amacıyla HAVELSAN’ın hayata geçirdiği “Mühendis Çocuk Yollarda” projesinin pilot uygulaması TEKNOFEST Güneydoğu vesilesiyle Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Harran, Bozova, Haliliye ve Hilvan ilçelerine bağlı köy okulları ziyaret edildi. İlk üç günde Tahılalan, Eskin ve Mağaracık ilkokul ve ortaokullarında düzenlenen etkinliklere yaklaşık 450 öğrenci katılım gösterdi.

HAVELSAN'ın 'Mühendis Çocuk Yollarda' projesi Şanlıurfa'da

Öğrenciler, kodlama, mühendislik ve BARKAN atölyelerinde, teknoloji ve mühendislik alanlarını uygulamalı olarak deneyimleme imkanı buldu.

Atölyelerin yanı sıra öğrencilere ‘Mühendis Çocuk’ dergileri dağıtılırken katılım sertifikaları da verildi. Öğrenciler ayrıca HAVELSAN ve TEKNOFEST hakkında bilgilendirilerek festival alanındaki HAVELSAN standına davet edildi.

HAVELSAN'ın 'Mühendis Çocuk Yollarda' projesi Şanlıurfa'da

Mini BARKAN öğrencilerle buluştu

Atölyelerin önemli başlıklarından birini HAVELSAN’ın yerli ve milli mühendislik çalışmaları kapsamında geliştirdiği İnsansız Kara Aracı BARKAN oluşturdu. 

HAVELSAN'ın 'Mühendis Çocuk Yollarda' projesi Şanlıurfa'da

Gerçekleştirilen uygulamalarla öğrenciler, BARKAN’ın oyun versiyonunu yakından tanıyarak otonom sistemler hakkında temel bilgiler edinme fırsatı buldu.

Atölyeler sayesinde çocukların, Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji ve mühendislik çalışmalarına ilişkin farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Proje kapsamında 4 köy okulunda toplam 610 öğrenciye ‘Mühendis Çocuk’ dergisi ulaştırıldı.

Projeye Şanlıurfalı eğitimcilerden tam not

Mühendislik alanında köy okullarındaki öğrencilere uygulamalı deneyimler sunan Mühendis Çocuk Yollarda Projesi, Şanlıurfa’da yerel iş birliği ile hayata geçirildi. "Mühendis Çocuk Yollarda" projesinin Şanlıurfa uygulamasında Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, STEM ve Bilim Merkezi ile Genç STEM Derneği gönüllüleri yerel iş birliği paydaşları olarak katkı sundu. Proje ile çocukların TEKNOFEST öncesinde festival heyecanına ortak edilmesi sağlandı.

HAVELSAN'ın 'Mühendis Çocuk Yollarda' projesi Şanlıurfa'da

Etkinliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan okul idarecileri ve öğretmenler, HAVELSAN’ın öğrencilerle bir araya gelmesinin anlamlı olduğunu ifade ederek projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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