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Gündem
AA 28.09.2026 21:15

Bakan Çiftçi: Terörsüz Türkiye sürecinde birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek adımları sürdüreceğiz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Terörsüz Türkiye sürecinde milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek adımları kurumlarımızla tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi: Terörsüz Türkiye sürecinde birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek adımları sürdüreceğiz

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin yaptığı paylaşımda, Terörsüz Türkiye'yi güçlü bir devlet iradesiyle inşa ettiklerini vurguladı.

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirdiklerini anımsatan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Toplantımızda, yürütülen çalışmaları, önümüzdeki dönemde atılacak adımları ve kurumlarımız arasındaki eşgüdümü değerlendirdik. Alt komisyonların görev ve yetki alanlarını karara bağladık. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bir devlet projesi' olarak ifade ettiği Terörsüz Türkiye sürecinde, milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek adımları kurumlarımızla tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz. Bu tarihi sürecin ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplandı
Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplandı


 

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Mustafa Çiftçi Terörsüz Türkiye
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