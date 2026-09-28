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TRT Haber
HABER GİRİŞ
28.09.2026 21:43
, 28.09.2026 21:49
SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Ayrıntılar geliyor...
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