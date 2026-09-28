Çok Bulutlu 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 28.09.2026 21:43

SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
SPK
Sıradaki Haber
ABD, Çin ile uzlaşılan elverişli tarife çerçevesinin detaylarını paylaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:42
Kırıkkale'de drift atan iki sürücüye 280 bin lira ceza
22:16
İşgalci İsrail polisinin korumasındaki 1792 İsrailli, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
21:26
Bakan Çiftçi: Terörsüz Türkiye sürecinde birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek adımları sürdüreceğiz
21:08
İsviçre kamu yayın kuruluşuna düzenlenen siber saldırıda personel verileri çalındı
20:48
Yemen'de Taiz ve Lahic cephelerinde çatışmalar şiddetlendi
20:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk yok
Huzurevi sakinleri mutfaktan laboratuvara taşıdıkları limon kabuklarını ürüne dönüştürdü
Huzurevi sakinleri mutfaktan laboratuvara taşıdıkları limon kabuklarını ürüne dönüştürdü
FOTO FOKUS
Otomobil tramvay durağına girdi: O anlar kamerada
Otomobil tramvay durağına girdi: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ