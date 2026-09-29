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Bilim Teknoloji
TRT Haber 29.09.2026 09:00

Türk Telekom CEO'su Şahin: Yerli cep telefonu Malatya'da üretilecek

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, ABD Yatırım Konferansı kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Türk Telekom'un faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin yerli ve milli telefon projesini hakkında konuştu. "Türk mühendislerin üzerinde çalıştığı telefon, Malatya’da üretilecek" dedi.

Türk Telekom CEO'su Şahin: Yerli cep telefonu Malatya'da üretilecek

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, ABD Yatırım Konferansı kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

ABD'de gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin yerli ve milli telefon projesine değindi.

Şahin, telefonun geniş bir kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarına cevap vereceğini belirterek, "Orta-üst segmentte konumlandırılması hedefleniyor Yerli telefondaki önemli amaçlardan biri de kendi segmentinde güçlü biçimde rekabet edebilecek bir ürün geliştirmek. Türk mühendislerin üzerinde çalıştığı telefon, Anadolu’dan çıkacak ve Malatya'da üretilecek" dedi.

"Teknoloji birikimimizi COP31'in hizmetine sunacağız"

Şahin, Türk Telekom'un, Antalya'da yapılacak COP31 çalışmaları hakkında da bilgi vererek şunları söyledi:

"Alanda 5G hizmeti sunulacak. Güçlü dijital altyapımızı ve teknoloji birikimimizi COP31'in hizmetine sunacağız. 5G ile gerçekleştirilen hız testinde bin megabite kadar hız sağlanacak."

Şahin, Türk Telekom'un Milli Teknoloji Vizyonu'na dikkati çekti. "2005'ten bu yana dijital dönüşüm için 24 virgül 5 milyar dolar yatırım yapıldı. Küresel standartları belirleyen, üreten ve dünyaya sunan bir teknoloji üssü haline getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Türk Telekom, yenilikçi teknolojileri hayata geçirmenin yanı sıra geliştirdiği yerli ve milli çözümlerle geleceğin dijital dünyasını şekillendiriyor" diye konuştu.

Hedef yıllık 800 gigavatlık enerji üretimi

Şahin, Türk Telekom'un yaptığı Güneş Enerji Santral yatırımlarına hakkında da konuştu. Sivas'taki GES'in yıllık 128 megavat kapasiteyle üretime başladığını Malatya ve Ağrı'da yeni tesislerin planlandığını ifade etti.

Hedef ise yıllık 800 gigavatlık enerji üretimi, 350 bin ton karbon salımının önlenmesi olduğunu vurguladı.
 

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COP31 Malatya Türk Telekom Yerli ve Milli Teknolojiler Yüksek Teknoloji
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