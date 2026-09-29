35 ilde zehir tacirlerine operasyon: 172 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik 35 ilde 2 bin 205 narkotik ve asayiş ekibi, 11 bin 25 personelin katılımıyla operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda, 653 kilogram uyuşturucu madde ile 410 bin 412 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 229 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

Gözaltına alınan 264 şüpheliden 172'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 92'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları tespit edildi.