İngiltere ile Arjantin arasında 'Falkland Adaları' krizi

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İngiltere'nin Falkland Adaları açıklarındaki petrol arama çalışmalarını durdurmaması halinde İngiliz hükümetine karşı hukuki süreç başlatmakla tehdit etti.

Milei, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiliz ve İsrailli şirketlerin ortak yürüttüğü Sea Lion petrol sahası projesinin 2 hafta içinde durdurulmasını istedi.

Arjantin Devlet Başkanı, talebinin karşılanmaması halinde Dışişleri Bakanlığı ve hukuk ekiplerine İngiltere'ye karşı uluslararası tahkim süreci başlatılması talimatı verdiğini belirtti.

Milei, İngiltere'yi Sea Lion Projesi aracılığıyla "kaynaklarını yasa dışı şekilde yağmalamakla" suçladı.

Konuyu uluslararası mahkemeye taşıyacak

Milei, bölgedeki "meşru olmayan işletme faaliyetlerinin" 2 hafta içinde sona ermemesi halinde konuyu Deniz Hukuku Uluslararası Mahkemesine taşıyacaklarını bildirdi.

Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan mahkeme, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin adil şekilde uygulanmasından sorumlu bağımsız bir yargı organı olarak görev yapıyor.

Milei'nin açıklaması, iki ülke arasında Falkland Adaları'nın egemenliği konusunda devam eden gerilimi artırdı.

Arjantin'de Las Malvinas olarak adlandırılan adalar üzerindeki egemenlik tartışması, 1982'de Arjantin güçlerinin bölgeye çıkması ve İngiliz askeri gücünün adaları yeniden kontrol altına almasıyla savaşa dönüşmüştü.

Sea Lion sahasında 1,7 milyar varil petrol bulunuyor

Falkland Adaları'nın yaklaşık 209 kilometre açığında bulunan Sea Lion petrol sahasında tahmini 1,7 milyar varil petrol rezervi olduğu belirtiliyor.

İngiliz Rockhopper Exploration ve İsrailli Navitas Petroleum şirketlerinin, petrol sahasından iki yıl içinde üretime başlaması bekleniyor.

İki şirket de daha önce Sea Lion sahası için Falkland Adaları tarafından verilen geçerli ruhsatlara sahip olduklarını vurgulamıştı.

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting ise Milei'nin açıklamalarının ardından Arjantin'in Falkland Adaları'nı güç kullanarak ele geçirecek kapasiteye sahip olmadığını söyledi.

1982'de 74 gün süren savaş yaşandı

Arjantin güçleri 1982'de Falkland Adaları'na çıkarak bölge üzerinde hak iddia etti. Bunun ardından İngiltere ile Arjantin arasında 74 gün süren savaş yaşandı.

Savaşta 255 İngiliz askeri, 649 Arjantin askeri ve 3 ada sakini hayatını kaybetti.

Adalarda 2013'te yapılan referandumda ise halkın yüzde 99,8'i İngiliz denizaşırı toprağı olarak kalma yönünde oy kullandı. Sadece 3 kişi bu seçeneğe karşı çıktı.