Musk belgeselinin reklamları sosyal medya platformlarında engellendi

Oscar ödüllü yönetmen Alex Gibney'nin hazırladığı yaklaşık 4 saatlik "Musk" adlı belgeselin dağıtımcısı Bleecker Street, filmin tanıtımını YouTube, Meta, TikTok ve X'te reklam olarak yayınlamak istedi.

Ancak dört platform da reklam talebini başlangıçta kabul etmedi.

YouTube, Meta ve TikTok, reklamı siyasi içerik kapsamında değerlendirerek reddetti. Musk'ın sahibi olduğu X ise reklam talebine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

YouTube ve Meta kararını değiştirdi

YouTube, reklamın sisteme gönderilmesinin ardından geçici olarak kısıtlandığını, yapılan incelemenin ardından ise yayınlanmasına izin verildiğini açıkladı.

Meta da reklamların "yanlışlıkla reddedildiğini" belirterek yeniden yayınlanmasına izin verdi.

Şirket, reklamların neden yanlışlıkla reddedildiğine ilişkin ise ayrıntı paylaşmadı.

TikTok ve X'ten ise konuya ilişkin açıklama gelmedi.

TikTok, ücretli siyasi reklamlara izin vermiyor. Meta da özellikle Avrupa Birliği'nde siyasi reklamlara yönelik kısıtlamalar uyguluyor. YouTube ve X ise belirli koşullar altında siyasi reklamların yayınlanmasına izin veriyor.

Musk'ın siyasi etkisi

Belgesel, Musk'ın teknoloji dünyasındaki yükselişinin yanı sıra siyasi etkisini de ele alıyor.

Musk, 2024'te ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesi için yürüttüğü kampanyaya önemli miktarda mali destek sağlamıştı.

Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından Musk, hükümet harcamalarını azaltmayı amaçlayan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başına getirildi.

Musk daha sonra Trump yönetimindeki görevinden ayrıldı ancak ABD siyasetindeki etkisi ve kamuoyundaki tartışmalı konumu devam etti.

Belgeselin fragmanında Musk'ın seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalardan görüntülere de yer veriliyor.

Belgesel ekimde vizyona girecek

Alex Gibney'nin yönettiği yapımda Musk'ın kariyeri, siyasi faaliyetleri ve özel hayatı ele alınıyor.

Belgeselde Musk'ın eski eşi Justine Musk ile eski sağ görüşlü sosyal medya fenomeni Ashley St. Clair'in de aralarında bulunduğu kişilerle yapılan röportajlar yer alıyor.

"Musk", eylül ayında Venedik Film Festivali'nde gösterildi. Yapım, festivalde eleştirmenlerden büyük ölçüde olumlu yorumlar aldı.

Belgeselin ABD'de 9 Ekim'de sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.

Filmin reklamlarının bazı büyük sosyal medya platformlarında önce reddedilmesi, ardından YouTube ve Meta tarafından yeniden değerlendirilmesi, platformların siyasi içerik ve reklam politikalarını yeniden gündeme getirdi.