Kuzey Kore yönetimi "tavizsiz bir nükleer statüye" sahip olduğunu savundu

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Son-gyong, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulunda konuşma yaptı.

Uluslararası ilişkilerde çok kutupluluğun "çağın karşı konulamaz bir eğilimi" olduğunu vurgulayan Kim, "Tek bir üye devletin iradesini dünyanın geri kalanına tek taraflı olarak dayattığı ve uluslararası siyaset sahnesine hükmettiği günler geride kaldı." dedi.

Kim, Kuzey Kore'nin "tavizsiz bir nükleer statüye" sahip olduğunu ve bu statünün "hiçbir koşulda geri döndürülemeyeceğini" savundu.

Japonya'ya "silahlanma" tepkisi

Tokyo hükümetinin "karşı saldırı kapasitesi" adı altında, komşu ülkelere karşı uzun menzilli saldırı silahları geliştirme ve tedarik etme dahil bazı adımlar attığını savunan Kim, "Bu tür eylemler tüm bölgenin üzerinde savaş bulutları dolaşmasına neden oluyor." diye konuştu.

Japonya'nın yeniden silahlanma girişimleri sayesinde, mevcut istikrarsız uluslararası ortamdan faydalandığını kaydeden Kim, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin bölgede son dönemde düzenlediği ortak tatbikatları kınadı.

"ABD-Japonya-Güney Kore askeri ittifakı daha saldırgan bir askeri bloğa dönüştürülüyor." diyen Kim, ABD ve İsrail'in İran'a karşı bu yıl düzenlediği saldırıları da "devlet destekli terörizm" olarak nitelendirdi.