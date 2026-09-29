Çok Bulutlu 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.09.2026 10:58

ABD'de Trump yönetiminin eyaletlere fon kesme planı engellendi

ABD'de, Trump yönetiminin seçim için belirlediği şartlara uymayan eyaletlere fon kesintisi engellendi

ABD'de Trump yönetiminin eyaletlere fon kesme planı engellendi

ABD'de federal mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin seçimlerin yürütülmesine ilişkin belirlediği şartları yerine getirmeyen eyaletlere yönelik bazı fonları kesme uygulamasını durdurdu.

Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, 3 Kasım 2026'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken konuya ilişkin kararını açıkladı.

Kararda, federal kurumların, söz konusu hibelerin verilmesini seçimlerin yürütülmesine ilişkin şartlara bağlama konusunda Kongre tarafından yetkilendirilmediğine hükmedildi.

Bu şartların, hibelerin temel amacıyla bağlantılı olmasını gerektiren yasal kriterleri karşılamadığı belirtilen kararda, Trump yönetiminin seçimlerin yürütülmesine ilişkin belirlediği şartları yerine getirmeyen eyaletlere yönelik bazı federal terörle mücadele fonlarını kesme uygulamasının durdurulduğu kaydedildi.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) tarafından duyurulan terörle mücadele hibe programında, eyaletler ve kentsel bölgeler için ayrılan fonların yüzde 20'sinin seçimlere ilişkin belirlenen şartlar yerine getirilene kadar verilmemesi öngörülmüştü.

Bu şartlar arasında kayıtlı tüm seçmenlerin ve seçim görevlilerinin ABD vatandaşı olduğunun doğrulanması, oyların sayımında barkod veya QR kod kullanan elektronik sistemlerin bulunduğu yerel yönetimlerin elle işaretlenen kağıt oy pusulalarına geçiş için plan sunmaları yer alıyordu.

Bazı kent yönetimleri, FEMA'nın seçimlerin yürütülmesine ilişkin bu şartları getirme yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle dava açarken, eyalet yönetimleri de konuya ilişkin benzer bir dava açmıştı.

ETİKETLER
ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Musk belgeselinin reklamları sosyal medya platformlarında engellendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:52
İngiltere ile Arjantin arasında 'Falkland Adaları' krizi
11:44
35 ilde zehir tacirlerine operasyon: 172 şüpheli tutuklandı
11:39
Türk müziğinin asırlık eserleri ücretsiz erişime açılacak
11:31
"Hakemler dosyası" soruşturmasında mesaj kayıtları dosyaya girdi
11:29
İçişleri Bakanlığı, sivil toplum kuruluşlarına 350 milyon lira proje desteği sağladı
11:22
İstanbul'da her 10 yangından birinin nedeni sigara
Avrupa'da rekor kıran Rıza Kayaalp, gözünü yeniden dünyanın zirvesine dikti
Avrupa'da rekor kıran Rıza Kayaalp, gözünü yeniden dünyanın zirvesine dikti
FOTO FOKUS
Kocaeli'de sağanak sonrası kanalda köpük oluştu
Kocaeli'de sağanak sonrası kanalda köpük oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ