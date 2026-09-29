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TRT Haber 29.09.2026 12:05

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e tepki

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki göstererek, "Büyük davalar şahısların kusurlarıyla değil, o kusurlara karşı gösterilen tavizsiz duruşla yücelir. Sen asil duruşlardan anlamazsın Özgür Özel, çünkü siyasi mayanda yok" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e tepki

AK Parti Genel Sekreteri İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. 

"Büyük davalar şahısların kusurlarıyla değil, o kusurlara karşı gösterilen tavizsiz duruşla yücelir." ifadelerini kullanan İnan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sen asil duruşlardan anlamazsın Özgür Özel, çünkü siyasi mayanda yok. Senin kariyerin, yanındaki yolsuzluklara ve irtikâpa sessiz kalarak koltuk kapma hikâyelerinden ibaret. Kendi içindeki soygunculara tek kelime edemeyen sen, ancak hırsızların, rüşvetçilerin ve karanlık odakların esiri ve eseri olursun. Sen git, cevapsız kalan sarhoş aramalarının ve elinden kayıp giden şehirlerin paniğiyle kendi belediye başkanlarının kapısında yalvarmaya devam et."

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