Çok Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.09.2026 13:18

Hakem soruşturmasında VAR odası incelendi

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Hakem soruşturmasında VAR odası incelendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Merkez Hakem Kurulu bazı üyelerinin gözaltına alınmasıyla kamuoyunun gündemine gelen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme gerçekleştirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, incelemenin yürütülen soruşturma kapsamında olduğu ifade edildi.

"Hakemler dosyası" soruşturmasında hakemler derneğinin kayıtlarına el konuldu
"Hakemler dosyası" soruşturmasında hakemler derneğinin kayıtlarına el konuldu

TFF'nin yazılı açıklamasının devamı şu şekilde:

"Gerçekleştirilen incelemelerin ardından, sosyal medya platformlarında ve çeşitli mecralarda bazı iddiaların kamuoyuna yansıtıldığı görülmüştür.

Bu kapsamda, yazılı, görsel ve dijital mecralarda yer alan, "Hakem İşleri Departmanı'ndaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildi. Emniyet teknik personeli silinen dijital materyalleri geri getirdi." şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Özellikle, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili birimlerinde bulunan dijital materyallerin inceleme öncesinde silindiği ve emniyet teknik personeli tarafından silinen materyallerin geri getirildiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, devam eden adli süreçlere ilişkin gerçek dışı veya doğrulanmamış bilgilerin yayılmasının önlenmesi büyük önem taşımaktadır.

"Hakemler dosyası" soruşturmasında mesaj kayıtları dosyaya girdi
"Hakemler dosyası" soruşturmasında mesaj kayıtları dosyaya girdi

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, devam eden adli soruşturmanın sağlıklı biçimde yürütülmesi ve ilgili makamların çalışmalarının herhangi bir şekilde etkilememesi adına süreç boyunca gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Federasyonumuz, yetkili adli ve kolluk makamlarınca gerçekleştirilen işlemlerde ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş birliğini sağlamaktadır.

Bununla birlikte, devam eden bir soruşturma üzerinden gerçeğe aykırı bilgilerin kamuoyuna aktarılması ve bu bilgilerin Türkiye Futbol Federasyonu'nu, ilgili kurullarını veya çalışanlarını zan altında bırakacak şekilde paylaşılması kabul edilemez.

MHK Başkanı Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı
MHK Başkanı Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı

Bu nedenle, yukarıda bahsedilen asılsız, kamuoyunu yanıltıcı ifadeler başta olmak üzere, kurumumuz ve ilgili birimlerimiz hakkında gerçeğe aykırı, yalan yayın ve paylaşımlarla ilgili olarak tüm hukuki haklarımızın kullanılacağını, ilgili kişi ve mecralar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Devam eden adli süreç kapsamında yetkili makamlar tarafından paylaşılacak resmi bilgi ve açıklamalar dışındaki, kaynağı ve doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz" 

ETİKETLER
TFF
Sıradaki Haber
Eski SPK Başkanı Gönül, fon soruşturması kapsamında ifade verecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:53
Tayvan: Çin savaş uçakları Ada çevresinde 21 uçuş yaptı
14:43
TEKNOFEST Güneydoğu ilk gün hava gösterileriyle başladı
14:46
Hız treni kapatılıyor, 100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı
14:30
Bodrum'da market denetimlerinde 1 milyon 155 bin lira ceza
14:54
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı
14:07
Türkiye Sigorta Birliği: BES'te sistemik bir sorun veya likidite problemi yok
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası 9 ayda yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladı
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası 9 ayda yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladı
FOTO FOKUS
TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı başladı
TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ