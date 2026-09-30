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Gündem
AA 30.09.2026 11:23

Kayıtsız motokuryelere karşı sıkı denetim başlatıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla 26 paydaş kurumun iş birliğiyle "2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı"nı devreye aldıklarını ve kayıtsız motokuryeler ile hız ihlallerine karşı sıkı denetim süreci başlattıklarını açıkladı.

Kayıtsız motokuryelere karşı sıkı denetim başlatıldı

Bakan Çiftçi, motosiklet kullanımındaki artışa ve kazaların önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Ölümlü motosiklet kazalarındaki sürücü kusurlarını analiz ettiklerini belirten Çiftçi, kazalarda yüzde 57 ile hız ihlalinin ilk sırada yer aldığını, bunu yüzde 15 ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamanın izlediğini kaydetti.

Çiftçi, "Sektörde tespit ettiğimiz tahmini 500 bin ile 1 milyon arasındaki kayıtsız motokuryeye ve hız ihlallerine karşı sıkı denetim sürecini başlattık." dedi.

"Her 2 kazadan 1'i motosiklet kazası"

Göreve geldikleri günden bu yana trafik verilerini yakından incelediklerini ifade eden Çiftçi, 2020-2025 döneminde motorlu taşıt sayısının yüzde 39, motosiklet sayısının ise yüzde 103 arttığına dikkati çekti.

Bakan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Trafikteki her 2 kazadan 1'inin motosiklet kazası olması ve can kayıplarının yüzde 28'inin bu alanda yaşanması üzerine acil müdahale stratejimizi başlattık. Trafikteki her 5 araçtan 1'i motosiklet iken bu oranın 2030'da her 3 araçtan 1'ine ulaşması öngörülüyor. Bu doğrultuda 2030'un güvenlik ve altyapı planlamasını şimdiden yapıyoruz."

26 paydaş kurumun iş birliğiyle yürütülüyor

Kazaların ve can kayıplarının önüne geçmek amacıyla "2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı"nı 26 paydaş kurumun iş birliğiyle devreye soktuklarını belirten Çiftçi, planın, kampanya, denetim, eğitim ve mevzuat olmak üzere 4 ana hedef üzerine kurulduğunu kaydetti.

Çiftçi, plan kapsamında 34 performans göstergesini yakından takip ettiklerini, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri hızla hayata geçirdiklerini söyledi.

Sürücülerin güvenliği için etkin, sürekli ve yoğun denetimler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çiftçi, "Milletimizin içi rahat olsun, güvenli bir trafik için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çiftçi, sahada görev yapan güvenlik personeline ve paydaş kurumlara teşekkür ederek, çalışmaların aralıksız süreceğinin altını çizdi.

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