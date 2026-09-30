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Gündem
TRT Haber 30.09.2026 06:38

Süresiz nafaka kararı iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'ndaki "süresiz yoksulluk nafakası" düzenlemesini Anayasa'ya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Süresiz nafaka kararı iptal edildi
[Fotoğraf: Arşiv]

Anayasa Mahkemesi, Kanun'un 175. maddesindeki "süresiz olarak" ibaresini iptal etti.

Karara göre nafakanın süresi her olayın kendi şartlarına göre hakim tarafından belirlenmesi gerekiyor.
Hangi durumlarda ömür boyu nafakaya hükmedileceğinin de kanunda açıkça yazılması gereği kararın detaylarında vurgulandı.

Mahkeme, yasal boşluk oluşmaması için 9 aylık süre tanıdı. Bu süre içinde TBMM'nin yeni kuralları belirlemesi gerekiyor.

Bugünkü sistemde nafaka ancak alacaklının evlenmeden biriyle evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması veya haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılıyor.

Bu durumlar gerçekleşmedikçe nafaka borcu ömür boyu sürebiliyor.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) AYM
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