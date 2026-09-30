Çok Bulutlu 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 30.09.2026 00:14

DDK, fon işlemlerine ilişkin inceleme ve denetim süreci başlattı

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı.

DDK, fon işlemlerine ilişkin inceleme ve denetim süreci başlattı

DDK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulunca, sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim süreci başlatıldı.

İncelemenin, finansal piyasalarda güven, şeffaflık ve istikrarı muhafaza etmek, yatırımcıların haklarını korumak ve benzeri olayların tekrarlanmaması adına gerekli idari ve hukuki tedbirleri belirlemek amacıyla yürütüldüğü öğrenildi.

Fon soruşturmalarıyla ilgili "Fon Koordinasyon Kurulu" oluşturuldu
Fon soruşturmalarıyla ilgili "Fon Koordinasyon Kurulu" oluşturuldu

Anayasal yetkileri doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşların her kademesiyle doğrudan yazışma yapma, gizli veya açık tüm fiziki ve dijital veri, belge ve kayıtları doğrudan inceleme yetkisine sahip olan DDK tarafından, denetim süreci tamamlandığında hazırlanan inceleme, denetim ve idari soruşturma raporları, gereği yapılmak üzere yetkili idari ve adli mercilere iletilecek.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
"CİMER Bülten"in ağustos sayısı yayımlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:02
Kocaeli'de toprak kayması: 2 bina boşaltıldı
23:52
"CİMER Bülten"in ağustos sayısı yayımlandı
23:47
ABD Başkanı Trump, İran'ın sonunda "pes edeceğini" savundu
23:33
Sakarya'da sel nedeniyle bazı okullar tatil edildi
23:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Spor bizi ayrıştırmamalı, birleştirmeli
23:54
Sakarya'da sel: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Mersin'de mobilya mağazasında yangın: Alevler tüm binayı sardı
Mersin'de mobilya mağazasında yangın: Alevler tüm binayı sardı
FOTO FOKUS
Terk edilen köyündeki camiye 23 yıldır gönüllü olarak gözü gibi bakıyor
Terk edilen köyündeki camiye 23 yıldır gönüllü olarak gözü gibi bakıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ