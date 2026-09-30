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Türkiye
AA 30.09.2026 13:46

Geleneksel Türk okçuluğu 6 yılda 37 binin üzerinde lisanslı sporcuya ulaştı

Geleneksel Türk okçuluğu büyümeye devam ediyor. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, 6 yılda 37 binin üzerinde lisanslı sporcuya ve yaklaşık 1000 kulübe ulaştıklarını belirterek Türkiye'nin en hızlı büyüyen spor federasyonlarından biri olduklarını söyledi.

Geleneksel Türk okçuluğu 6 yılda 37 binin üzerinde lisanslı sporcuya ulaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Toksöz, geleneksel Türk okçuluğunda her sezon bir önceki yılın üzerine koyarak gelişimlerini sürdürdüklerini belirtti.

Sporcuların kendilerine ait alanlarda düzenli eğitim almalarının başarıyı artıracağını ve bu sebeple tesisleşmenin büyük önem taşıdığını kaydeden Toksöz, "Geleneksel Türk okçuluğu 6 yılda 37 binin üzerinde lisanslı sporcuya ulaştı. 1000'e yakın kulübümüz var. Şu anda Türkiye'nin en hızlı büyüyen federasyonlarından biriyiz. Federasyon olarak en büyük hedeflerimizden biri de tesisleşme. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde branşımız çok daha ileriye gidecek." ifadelerini kullandı.

"Özellikle minikler kategorisinde çok güçlü bir nesil geliyor"

Toksöz, altyapıdan güçlü bir sporcu neslinin geldiğini vurguladı. Tarihini bilen ve merak eden bir nesilin yetiştiğini belirten Toksöz, "Yaptığımız çalışmalarla 7'den 70'e her yaş grubuna ulaşıyoruz. Geçen yılki derecelerle karşılaştırdığımızda başarılarda ciddi bir artış görüyoruz. Özellikle minikler kategorisinde çok güçlü bir nesil geliyor." dedi.

Toksöz,, genç sporcuların hem tarihlerini öğrenmelerini hem de spor yoluyla özgüven kazanmalarını önemsediklerini belirterek,  "Atalarımızın mirası olan okçuluğu çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Branşın ötesinde tarihi yaşatmak ve kültürel mirası bir sonraki nesle taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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