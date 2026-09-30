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Dünya
AA 30.09.2026 14:52

Tayvan: Çin savaş uçakları Ada çevresinde 21 uçuş yaptı

Çin'e ait savaş uçaklarının, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresinde 21 uçuş yaptıkları duyuruldu.

Tayvan: Çin savaş uçakları Ada çevresinde 21 uçuş yaptı

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, aralarında J-10, J-11, J-16, JH-7 ve Su-30 savaş jetleri ile KJ-500 erken uyarı ve Y-8 EW elektronik muharebe uçaklarının olduğu askeri hava araçlarının bugün sabah saatlerinden itibaren Tayvan Adası'nın çevresinde 21 uçuş yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, uçuşlardan 15'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan’ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, orta, güneybatı bölümlerinde yapıldığı kaydedildi.

Uçuşların, Çin ordusunun "Müşterek Muharebe Hazırlık Devriyesi" kapsamında yapıldığı ifade edilen açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve uygun yanıt verdiği aktarıldı.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

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