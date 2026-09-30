Fransa'da eğitim protestosu: 400'den fazla gözaltı

Fransa'da liselilerin daha iyi eğitim koşulları için düzenlediği ve yer yer şiddet olaylarının yaşandığı eylemlerde 400’den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, katıldığı yayında başkent Paris çevresinde yoğunlaşan eylemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özellikle Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde olmak üzere liseleri kuşatma eylemlerinde yaşanan şiddet olaylarına tepki gösteren Nunez, bu eylemlere polis müdahalesinin "orantılı" olduğunu savundu.

Nunez, eylemlerde çoğunluğu 18 yaş altı gençler olmak üzere 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltıların hasara yol açan ve vandallık girişiminde bulunan eylemcilere yönelik olduğunu ve olaylarda 48 polisin de yaralandığını belirten Nunez, kaç öğrencinin yaralandığına ilişkin bilgi vermedi.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray basına yaptığı açıklamada eylemler sırasındaki şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Geffray, eylemlerde 10’u öğretmen 30’dan fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Öte yandan kuşatma eylemlerinin olduğu Toulouse’daki Stephane-Hessel Lisesi’nde okul yönetimine ve öğretmenlere yönelik şiddet olayları sosyal medyaya yansıdı.

Okul yönetiminden bir kişinin liseliler tarafından tekmelenerek darbedildiği anlar başka bir öğrenci tarafından kayıt altına alındı.

Toulouse'daki akademisyenler öğretmenlere yönelik şiddete tepki gösterdi.

Ayrıca Indre-et-Loire vilayetine bağlı Tours yakınlarındaki Balzac Lisesi'nde de devam eden kuşatma eylemlerinde bir liseli kaşından ve gözünden yaralandı.

Valilik olayla ilgili soruşturma başlattı

Fransa Eğitim Bakanlığı dünkü eylemlerden 338 okulun etkilendiğini, bunların 46'sında kuşatma girişimleri olduğunu açıklamıştı.

Fransa'da liseliler eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yaklaşık 10 gündür eylemlerini sürdürken, başkent Paris çevresindeki özellikle Lille, Saint-Denis, Rennes, Venissieux kentlerindeki eylemler dün şiddetlenmişti.

Eylemlerde bazı okul çevrelerinde çöpler ateşe verilmiş, güvenlik güçleri ile eylemciler arasında yer yer arbede yaşanmıştı.