Ankara'da takograf manipülasyonuna 555 bin lira ceza

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir Yolu üzerindeki Karayolları Denetim İstasyonu'nda ağır vasıta araçlarına yönelik kontrol gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında durdurulan bir çekicinin takograf sistemi üzerinde yapılan ayrıntılı kontrolde, kumanda ile açılıp kapatılabilen ve takograf kayıtlarına müdahale edilmesini sağlayan yasa dışı düzenek olan "takograf manipülasyon cihazı" bulunduğu belirlendi.

Ehliyetine el konulan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 185 bin lira, araç sahibine ise 370 bin lira idari para cezası uygulandı.