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Gündem
AA 30.09.2026 17:19

TFF'den 448 kişiye "bahis oynama" nedeniyle sevk

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ve 1. Lig'de son 5 yılda görev yapmış 448 kişiyi "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti.

TFF'den 448 kişiye "bahis oynama" nedeniyle sevk

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TFF PFDK Bahis Süper Lig
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