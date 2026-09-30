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KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
30.09.2026 17:19
, 30.09.2026 17:21
TFF'den 448 kişiye "bahis oynama" nedeniyle sevk
TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ve 1. Lig'de son 5 yılda görev yapmış 448 kişiyi "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
TFF
PFDK
Bahis
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