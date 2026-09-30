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Dünya
AA 30.09.2026 17:50

Yemen'de Husilerin Taiz iline düzenlediği saldırıda biri çocuk 5 kişi öldü

Yemen'de İran destekli Husilerin ülkenin güneybatısındaki Taiz kentine düzenlediği saldırılarda, biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'de Husilerin Taiz iline düzenlediği saldırıda biri çocuk 5 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yemen hükümeti Hukuk İşleri Bakanı İşrak el-Maktari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentin Sala Mahallesini hedef alan saldırının havan mermisiyle gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bakan Maktari, okuldan evine dönerken şarapnel isabet eden 12 yaşındaki Yusuf Abdulvaris Seyf adlı çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırının sabah saatlerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Maktari, yoğun nüfusa sahip Et-Turbeh semtine Husiler tarafından fırlatılan balistik füzenin düşmesi sonucu 4 kişinin daha yaşamını yitirdiğini aktardı. Saldırılarda yaralananların da olduğunu belirten Maktari, sayıya ilişkin bilgi vermedi.

Maktari ayrıca, dün akşam saatlerinde aynı vilayetin El-Vaziye ilçesine bağlı El-Ahyuk bölgesine düzenlenen Husi bombardımanında bir kadının yaşamını yitirdiğini, yanındaki çocuğun ise yaralandığını bildirdi.

Söz konusu saldırılara ilişkin Husilerden henüz açıklama yapılmadı.

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