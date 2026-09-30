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TRT Haber 30.09.2026 19:18

CHP'de 5 belediye başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer, Alanya ve Konyaaltı Belediye Başkanlarını tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

CHP'de 5 belediye başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini açıkladı.

CHP'de 5 belediye başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi

İhraç kararı belediye başkanlarının geçtiğimiz günlerde Yeni Parti kongresine katılması gerekçesiyle verildi.

Parti Sözcüsü Sarı, "Kimse CHP'nin üzerinde değildir, kimse CHP'de kalıp, başka bir partiye destek veremez" dedi.  

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