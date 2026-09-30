Cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan avukata 23 yıl hapis cezası

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'deki duruşmaya, sanık Ümit Ö. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, sanığın avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın suçları zincirleme şekilde işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mütlaaya karşı savunması sorulan sanık Ümit Ö, şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca beraatine karar verilmesini isteyerek, "Mahkemeniz aksi kanaatte ise uzun tutukluluk sürem, yaşadığım aile yakınlarımın kaybı, mesleğim gereği de müvekkillerim ile olan işimi yapamamdan kaynaklı maddi zararlarımın gözetilerek, her türlü adli kontrol tedbirine razı olduğumu bildirerek tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ümit Ö'nün "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarını birden fazla kez işlediğini belirterek, 23 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, avukat olan sanık Ümit Ö'nün Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir müvekkiliyle yaptığı görüşmede, içinde 100 lira paranın da bulunduğu uyuşturucu maddeyi verdiği belirtiliyordu.

İddianamede, uyuşturucu maddenin görüşmenin hemen akabinde hükümlünün üzerinden çıktığı kaydediliyordu.

Sanığın başka hükümlülere de uyuşturucu madde temin ettiği gerekçesiyle soruşturmalarının devam ettiği aktarılan iddianamede, "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan ise 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyordu.