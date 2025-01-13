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Gündem
TRT Haber 13.01.2025 12:39

Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

MİT ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda 2013'te Reyhanlı’da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye’de yakalandı.

Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye’de yakalandı.

MİT, Reyhanlı saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı’nın patlamada kullanılan bombaları temin ettiğini tespit etti.

Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan Koralı’nın Reyhanlı saldırısının planlayıcıları arasında bulunduğu da biliniyordu.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu yeri tespit edilen Muhammed Dib Koralı, MİT’in Suriye’de düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak, Hayat İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.
MİT, 2018 yılında saldırının firari faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik’i de Suriye’de düzenlenen operasyonla Türkiye’ye getirmişti.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te meydana gelen 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.
 

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