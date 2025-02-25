MİT, Reyhanlı saldırısının faili teröristi sınır ötesi operasyonla yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013 yılında Reyhanlı’da hayatını kaybeden 53 kişinin kanını yerde bırakmadı.

MİT, Reyhanlı saldırısının faili olan aynı zamanda Suriye istihbaratına angaje Temir Dükancı'nın Reyhanlı patlamalarında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye’ye geçirilmesine yardım ettiğini ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin ettiğini belirledi.

Faaliyetleri MİT tarafından adım adım takip edilen Dükancı'nın, Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde Lübnan’a kaçmayı planladığı öğrenildi.

Yurt dışındaki temsilciliklere eylem planladığı tespit edildi

Dükancı'nın burada toplayacağı örgüt mensuplarıyla Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik eylem yapmayı planladığı, bu nedenle sahte pasaport arayışında olduğu tespit edildi.

Terörden arananlar listesinde "turuncu kategori"de yer alan Dükancı'nın tam yerinin belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

Terörist, MİT’in Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Suriye’den Lübnan’a kaçmak üzereyken yakalanan Dükancı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

MİT, saldırının faillerinden Yusuf Nazik'i 2018’de, Muhammed Dib Koralı'yı da Ocak 2025’te Suriye’de yakalayarak Türkiye’ye getirmişti.