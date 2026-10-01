Çok Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.10.2026 13:28

Kurtulmuş: Filistin'le dayanışmanın güçlü ve anlamlı bir nişanesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında Konya'da oynanan dostluk maçına ilişkin, "Dostluk maçı mazlum Filistin halkıyla sarsılmaz dayanışmamızın güçlü ve anlamlı bir nişanesi olması dolayısıyla bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir" dedi.

Kurtulmuş: Filistin'le dayanışmanın güçlü ve anlamlı bir nişanesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında Konya'da oynanan dostluk maçına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kurtulmuş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Konya'da Filistin Milli Futbol Takımı ile Konyaspor arasında gerçekleştirilen dostluk maçı, mazlum Filistin halkıyla sarsılmaz dayanışmamızın güçlü ve anlamlı bir nişanesi olması dolayısıyla bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Tribünleri tıklım tıklım doldurarak mazlum Filistin halkının yanında saf tutan, İnsanlık Cephesi'nin güçlü sesine ses katan Konyalı kardeşlerimize hassaten şükranlarımı sunuyorum. Türkiye olarak, özgür ve bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar Filistin halkının haklı mücadelesine omuz vermeye, sesini dünyanın her platformunda yükseltmeye devam edeceğiz."

Konyaspor-Filistin maçına sosyal medyadan destek ve tebrik yağmuru
Konyaspor-Filistin maçına sosyal medyadan destek ve tebrik yağmuru

ETİKETLER
Numan Kurtulmuş TBMM Konya
Sıradaki Haber
Terörsüz Türkiye İzleme Komisyonu 1 hafta 10 gün içerisinde kurulabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:45
Bakan Şimşek: Yatırımcılara en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme için adımlar atılıyor
13:39
Milli motorlar GÖKBEY ve KIZILELMA ile buluşacak
13:41
Dağlıoğlu: "TEKNOFEST, bir şeyler üretmek için birçok insana ilham kaynağı oluyor"
13:36
Batı Karadeniz ve Marmara denizleri için fırtına uyarısı
13:33
İstanbul için sağanak uyarısı
13:27
MKE'den Azerbaycan'da fişek üretimi ve BMP-1 zırhlı piyade araçları için işbirliği
Blaundos'ta Kuzey Tapınağı'nı çevreleyen duvarın kalıntılarına ulaşıldı
Blaundos'ta Kuzey Tapınağı'nı çevreleyen duvarın kalıntılarına ulaşıldı
FOTO FOKUS
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ