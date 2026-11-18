Şimşek, bir hukuk bürosunda düzenlediği basın toplantısında, arabuluculuk kurumunun Türkiye'nin hukuk sisteminde önemli bir dönüşümün parçası haline geldiğini dile getirdi.

Arabuluculuk sayesinde dava yüklerinin azaldığını belirten Şimşek, özellikle tüketicilerle ilgili uyuşmazlıklarda dava açılması durumunda duruşma günlerinin 1 yıl sonrasına verildiğini ama arabuluculuk uygulaması ile insanların bir masa etrafında aralarındaki uyuşmazlığı konuşmaya başladığını ve dava yükünün hafiflediğini ifade etti.

Arabuluculuğun ilgi odağı olmaya devam ettiğini ve şu an 50 bin 700 arabulucunun bulunduğunu vurgulayan Şimşek, "Arabuluculuk uygulaması artık kamuoyunun bilgisine ulaşmış durumda. Yılda neredeyse 2 milyona yakın uyuşmazlık arabuluculuk önünde çözümleniyor. Bunda kamuoyunda zorunlu arabuluculuk olarak bilinen sistemin büyük bir payı var." dedi.

Nihat Şimşek, kendi aralarındaki uyuşmazlığı çözemeyenlerin bir arabulucunun huzuruna çıktıklarında sorunu çözebildiklerini kaydederek, "Bu arabuluculuğun eğitimiyle ilgili bir sonuç ortaya çıkarıyor. Arabulucu olmadan önce eğitimlerin yüzde 70'i yakını psikoloji eğitimlerinden geçiyor. Arabulucu öfke kontrolünü, insan davranışlarını analiz etmeyi, tarafların ayrı ayrı görüştürülerek menfaatlerine odaklanmalarını sağlamayı sağlar. Bunu bizim kendimizin birey olarak yapması çok zor." diye konuştu.

Arabuluculuğu nitelikli hale getirmek amacıyla Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu'nu kurduklarına dikkati çeken Şimşek, 61 ilde il temsilcilerinin bulunduğunu ve bu kurumu meslek birliğine ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Toplantıda, TURAMEP İl Temsilcisi Prof. Dr. Gökhan Şahan da platform hakkında bilgi verdi.