Eğitim programında katılımcılar, radyo oyununun yazım aşamalarından dramaturjiye, seslendirmeden efekt ve müzik uygulamalarına kadar kapsamlı bir eğitim alacak.

Bir hikâyenin radyo aracılığı ile dinleyiciyle buluşması kendine özgü bir yazım ve üretim süreci gerektiriyor.

TRT Akademi’nin “Radyo Oyunu Yazarlığı ve Dramaturji Eğitimi”, bu sürecin temel unsurlarını öğrenmek ve uygulamalı çalışmalarla deneyim kazanmak isteyenleri bir araya getiriyor.

Dramaturjiile İlgili Her Şey Eğitimde Ele Alınacak

Eğitim kapsamında radyo oyununun tarihçesi, radyoda dramanın amacı, radyo oyunu ile sahne oyunu arasındaki benzerlikler ve farklılıklar incelenecek.

Katılımcılar radyo dramasında türler, oyun yazım aşamaları, karakter oluşturma, diyalog geliştirme ve metin kurgusu gibi başlıklarda bilgi edinecek.

Programın önemli başlıklarından birini dramaturji çalışmaları oluşturacak.

Karakter ve dil analizlerinin yanı sıra metin yazımı uygulamalarıyla katılımcıların kendi anlatım biçimlerini geliştirmeleri sağlanacak.

Katılımcıların Yazdıkları Oyunlar Seslendirilecek

Katılımcıların yazdığı radyo oyunları Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından seslendirilecek.

Böylece katılımcılar önemli bir deneyime yakından şahitlik edecekler.

Seslendirme kayıtları üzerinde efekt, müzik ve montaj uygulamaları da gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, ses efektlerinin ve müziğin önemini uygulamalarla öğrenecekler.

Eğitim programında radyo oyunu yazımının temel aşamalarından metin geliştirme ve değerlendirmeye kadar uzanan kapsamlı bir içerik sunulacak.

Dramaturji, kültürel ve edebî değerlendirme başlıkların yanı sıra radyo oyununda türler üzerinde durulacak.

Eğitim Deneyimli İsimler Tarafından Verilecek

Programın eğitmenleri, prodüktör Lalifer Balibeyoğlu Uçar ile efektör Hamit Çelik olacak.

18 bölümden oluşan eğitim, 15 Aralık tarihinde sona erecek.

Ardından teorik ve uygulama sınavları yapılacak.

Başarılı olan katılımcılar, TRT onaylı sertifika ile kariyer yolculuklarına devam edecekler.

Sınırlı kontenjanla açılan eğitime kayıt fırsatları sürüyor.

TRT Akademi video, yüz yüze ve sanal sınıf eğitimleri ile geniş kitlere ulaşmaya devam ediyor.

Farklı kategorilerde hazırlanan eğitim programları hakkında ayrıntılı bilgiye ve kayıt işlemlerine trtakademi.com.tradresinden ulaşılabilir.