Haaretz gazetesinin haberinde, atıldıktan sonra patlamadan yerde kalan mühimmat oranını sıfıra indirdiği öne sürülen misket bombası niteliğindeki bu mermilerin, ABD'nin aylık 100 bin top mermisi tedarik etme hedefi kapsamında kullanılacağı aktarıldı.

Haberde, İsrail devlet şirketi Tomer ile ABD ordusu arasında, 155 milimetrelik top mermisi tedarikine yönelik 830 milyon dolar değerinde 5 yıllık anlaşma imzalandığı kaydedildi.

ABD makamlarından yapılan açıklamada ise Tomer'in her biri birden fazla hedefe yönelik onlarca küçük bomba (misket) içeren "Patlayıcı Gelişmiş Alt Mühimmat" sınıfı top mermileri üreteceği belirtildi.

ABD, aylık 100 bin top mermisi üretme hedefine ulaşmakta zorlanıyor

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik soykırıma varan saldırılarının ilk döneminde ABD'nin İsrail'e on binlerce top mermisi sevk ettiği hatırlatılan haberde, Washington yönetiminin mevcut durumda aylık 100 bin top mermisi üretim hedefine ulaşmakta zorlandığı kaydedildi.

Haberde, ABD yönetiminin yarım milyar dolar kaynak aktardığı Teksas'taki bir mermi üretim tesisinde geçen yaz yaşanan arızalar, robotik kolların kontrolden çıkması ve çıkan yangınlar nedeniyle üretimin uzun süre durduğu bilgisi paylaşıldı.

Tomer firması, ağırlıklı olarak Arrow füzeleri, uydu fırlatma sistemleri ile güdümlü füze ve topçu roketleri için motor üretiyor.

İsrail'in orta ve güney kesiminde 3 tesise sahip olan Tomer'in, bu yıl 261 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Habere göre bu rakam, net kar marjının yüzde 6,3'e ulaştığı 2025 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 40'lık artışa işaret ediyor.