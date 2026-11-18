Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında İzleme Komisyonu'nun kurulmasına yönelik temaslarda sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti ziyaretlerinin sonuncusunu Yeni Parti'ye gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde, Terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler ve İzleme Komisyonu'nun çalışma esasları vardı. Özel, komisyona üye vermeyeceklerini açıkladı, ancak Meclis Başkanı Kurtulmuş'un siyasi partiler arasındaki diyaloğa katkısına dikkat çekti.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, bu süreçte, AK Parti'nin Meclis grubu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti, YENİ YOL Partisi ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşmeler yaptı.

Yeni Parti ziyaretiyle birlikte Kurtulmuş'un İzleme Komisyonu gündemiyle yürüttüğü siyasi parti turu tamamlandı.

Siyasi partilerle görüşmelerin sona ermesinin ardından gözler, Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu'na çevrildi. Komisyonun kısa süre içinde oluşturulması bekleniyor. Komisyon, Çerçeve Yasa kapsamındaki süreçleri ve uygulamaları izleyecek. İhtiyaç duyulması halinde tavsiye kararları alabilecek, sürece ilişkin raporlar hazırlayabilecek.