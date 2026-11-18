Dünyada iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli organizasyon olan COP31, çeşitli oturumlar ve sempozyumlarla devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında katılımcılara Türkiye'nin yöresel lezzetleri ve ürünleri de hediye ediliyor.

COP31 alanında ve otellerde ikram edilen ve lezzetiyle öne çıkan yerli muz, başta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan olmak üzere devlet başkanlarının, bakanların, bürokratların ve katılımcıların beğenisini topladı.

Muz üretiminde Antalya lider

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, örtü altı tarımda önemli bir potansiyele sahip Antalya'nın muz üretiminde de iddialı olduğunu söyledi.

Türkiye'de üretilen muzun yaklaşık yarısının Antalya'da yetiştirildiğini belirten Erkal, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde 870 bin ton civarında bir üretimimiz var. Bunun da 400 bin tonunun üzerindekini Antalya üreticisi üretiyor. Son 20 yılda muz üretiminde ciddi bir artış oldu. Hem üretim alanlarında hem de geliştirilen tekniklerle birim alanında üretilen muz miktarında artış var."

2005'te dekarda yaklaşık 2,7 ton muz toplanırken 2025'te bu rakamın 6,6 tona çıktığını dile getiren Erkal, artışta modern yetiştiricilik tekniklerinin yaygınlaşmasının etkili olduğunu ifade etti.

Erkal, Antalya'da yetiştirilen muzların ülkenin dört bir yanına gönderildiğini dile getirdi.

COP31 kapsamında muzun da aralarında bulunduğu yerli ürünlerin ikram edildiğini belirten Erkal, "COP31'e ziyarete gelen özellikle Mavi Bölge'den giren tüm ziyaretçilerimize, aralarında devlet başkanlarımız da vardı, herkese muz ikramımız oldu. 50 tonun üzerinde muz dağıttık. Üreticilerimizin, birliklerimizin, ticaret odalarımızın buraya getirdikleri muzları tüm misafirlerimize dağıttık." dedi.

Erkal, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın da yerli muzu çok beğendiğine dair görüntüleri izlediklerini ve bu durumun muz üreticilerini memnun ettiğini söyledi.

Yerli muzun ithal muzdan aromasıyla, lezzetiyle farklı olduğunun altını çizen Erkal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle bu bölgede muzlar olgunlaşma süresine geldikten sonra ya da bu süreye çok yakınken hasat edildiği için aromasını tam almış oluyor. İthal edilen diğer muzlar ise raf ömrü uzun olsun diye çok erken hasat ediliyor. Dolayısıyla biz olgunlaşmadan hasat edilmeyen muzlarımızla aromada ithal muzlara göre ciddi bir avantaj sağlıyoruz ayrıca kendi ürünümüz, kendi toprağımız, kendi iklimimiz, gece gündüz arasındaki sıcaklık farkından buradaki üretim kültürümüzün verdiği kıymete ve değere kadar tüm bu unsurlarla muzlarımızda inanılmaz bir aroma farkı yaşıyoruz. Bunu yiyen herkes zaten yakından müşahede ediyor."