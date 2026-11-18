Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Gümüşhane'nin kuzeyi ile Ordu, Giresun ve Trabzon illerinin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, bu gece saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Muş, Van'ın kuzeyi, Bitlis'in batısı ve Siirt'in kuzeyinde kuvvetli, Diyarbakır ve Batman illerinin kuzey kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Yağışların yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Su baskınlarına karşı uyarı

Bugün akşam saatlerinden sonra Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren ise Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kuzey ve batısı ile Karabük'te yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Bu iller için de sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.