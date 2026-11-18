Sümer Mahallesi’nde 30 Ağustos’ta yol kenarında oturduğu sırada telefonu çalınan Şahin Aktaş, karakola giderek şikâyetçi oldu.

Polis ekipleri telefonun bulunması için çalışma başlatırken, Aktaş da kendi imkânlarıyla sosyal medya platformları ve ilan sitelerinde araştırma yapmaya başladı.

Yaklaşık iki gün önce telefonuna benzeyen bir satış ilanına rastlayan Aktaş, ilandaki cihazın ana kartının sökülmüş olduğunu ve çalınan telefonundaki hasar izlerinin aynısının bulunduğunu fark edince satıcıyla iletişime geçti.

Şüphe çekmemek için kendisini telefon almak isteyen bir müşteri gibi tanıtan Aktaş, uzun uğraşlar sonucunda satıcıyı Denizli’deki bir alışveriş merkezinde buluşmaya ikna etti. Güveni tam oluşmayan şüpheli ilk buluşmaya gelmezken, Aktaş’ın uzun uğraşları sonucunda yaklaşık 2,5 saat sonra buluşmayı kabul etti.

Alışveriş merkezinde bir araya gelen taraflar, daha sonra telefonun bulunduğu aracın yanına gitti. Şüpheli tarafından kendisine gösterilen parçalanmış telefonu inceleyen Aktaş, şarj soketinin bulunduğu bölgedeki önceden oluşmuş darbe izinden cihazın kendisine ait olduğunu anladı.

[Fotoğraf: İHA]

Eşiyle yaptığı plan sayesinde polise haber verdi

Şüpheliyi tedirgin etmeden zaman kazanmak isteyen Aktaş, telefonun parçalarının orijinal olup olmadığını kontrol ettirmek bahanesiyle şüpheliyi alışveriş merkezindeki bir telefon bayisine götürdü. Evden çıkmadan önce eşiyle yaptığı plan doğrultusunda şifreli bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Aktaş, eşinin kolluk kuvvetlerine haber vermesini sağladı. Bir süre daha şüpheliyi oyalayan Aktaş’ın bulunduğu noktaya gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Yetkililerden olayın aydınlatılmasını isteyen Aktaş, "Yaşadığım mağduriyetin giderilmesini, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve bu olayda sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilerek hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum. Benim tek isteğim, hakkımın teslim edilmesi ve adaletin yerini bulması" diye konuştu.