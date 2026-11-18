Ticaret Bakanlığından, Bolat'ın "2. Türk-Alman Otomotiv Zirvesi"ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak için yarın gerçekleştireceği Berlin ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bolat'ın, zirve esnasında Türkiye ile Almanya arasındaki köklü ekonomik ve ticari ilişkilere, otomotiv sektöründeki işbirliği fırsatlarına ve sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerini katılımcılarla paylaşacağı belirtilen açıklamada, "Türkiye ve Almanya'nın otomotiv sanayisindeki işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemli platform niteliği taşıyan zirvenin gündeminde, Avrupa sanayisinin geleceği ve rekabet gücü bakımından önem taşıyan 'Made in Europe ve Otomotiv Sektörünün Geleceği' ile 'Otomotiv Sektöründe Anahtar Teknolojiler, Endüstriyel Dayanıklılık ve Yeni Değer Yaratma' başlıklı paneller öne çıkmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Ziyaret çerçevesinde Bolat'ın, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) organizasyonunda Almanya'daki Türk iş insanlarıyla bir araya geleceği aktarılan açıklamada, burada iş dünyasının temsilcileriyle kapsamlı istişarelerin gerçekleştireceği bildirildi.

Yeşil ve dijital dönüşümde işbirliğinin geliştirilmesi de değerlendirilecek

Bolat'ın temasları kapsamında, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile görüşeceğine işaret edilen açıklamada, "Söz konusu görüşmede, Bolat'ın Alman muhatabı ile Türkiye-Almanya ikili ticari ve ekonomik ilişkilerine dair önemli gündem maddelerinin yanı sıra AB Sanayi Hızlandırma Yasası ve 'Made in EU' girişimi ile AB'nin hibrit araçlara yönelik korunma önlemi soruşturmasına ilişkin Türkiye'nin görüş ve beklentilerini gündeme taşıması ve kapsamlı görüş alışverişinde bulunması planlanmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Brüksel'de 13-14 Ekim'de Bolat'ın gerçekleştirdiğini temaslar temaslar sonrası, Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin, bu sefer Alman muhatap Bakanla yapılan görüşmede ele alınacağına dikkat çekilen açıklamada, Gümrük Birliği çatısı altındaki önemli gündem maddelerinin, ticaretin kolaylaştırılması, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi konularının etraflıca değerlendirileceği kaydedildi.

"Made in EU" düzenlemesine ilişkin Almanya'nın desteğinin öneminin bir kez daha vurgulanacağının altı çizilen açıklamada, Türkiye'nin son dönem değerlendirmelerinin de paylaşılacağı aktarıldı.

Görüşmede, Türkiye-Almanya ekonomik ortaklığının mevcut durumu değerlendirilerek, gelecek döneme ilişkin işbirliği alanları ve ortak hedeflerin ele alınacağına değinilen açıklamada, "19 Haziran'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Reiche'nin eş başkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) 6. Dönem Toplantısı sonrası özellikle ticaret ve sanayide yeşil dönüşüm, enerji dönüşümü, uluslararası müteahhitlik projeleri, bağlantısallık, turizm ve yatırım işbirliği alanlarında kaydedilen ilerlemeler bir kez daha değerlendirilerek yeni işbirliği imkanları ele alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Ziyaretin işbirliği imkanlarına katkı sunması bekleniyor

Yaklaşık 52 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmi ve dış yatırım stoğu ile Türkiye'nin en önemli ticaret ve yatırım ortağı olan Almanya ile karşılıklı yatırımların her geçen gün artarak geliştiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İki ülke arasındaki üretim ve sanayi ağlarının giderek daha fazla bütünleşmesi, küresel tedarik zincirlerinde tesis edilen güçlü işbirlikleri ve Avrupa'nın rekabet gücüne sunulan ortak katkı, ekonomik ilişkilerimizin stratejik boyutunu ve önemini daha da pekiştirmektedir. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın gerçekleştireceği ziyaret ve temasların, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin daha ileri noktaya taşınmasına, iki ülke iş dünyası arasındaki mevcut ortaklıkların derinleştirilmesine ve yeşil ile dijital dönüşüm başta olmak üzere, geleceğin ekonomik dinamiklerini şekillendiren alanlarda yeni işbirliği imkanlarının hayata geçirilmesine önemli katkılar sunması beklenmektedir."