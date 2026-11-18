Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sorumluluklarının idrakiyle milletin sorunlarına çözüm üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Emeklilerin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını çeşitli vesilelerle dile getirdiklerini ve bu sıkıntıları ilk fırsatta gidermek istediklerini ifade ettiklerini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti;

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sorumluluklarımızın idrakiyle milletimizin sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu çeşitli vesilelerle dile getirmiş, bu sıkıntıları ilk fırsatta gidermek istediğimizi ifade etmiştik.

Bir önceki kabine toplantımızda bununla ilgili irademizi ortaya koyduk. Gerek grup yönetimimiz gerek ekonomi kurmaylarımız hazırlıklarını yürüttüğümüz çalışmanın genel çerçevesini kamuoyumuzla paylaştılar.

Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi yüce meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz.