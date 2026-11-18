Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı yılın III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 46 bin kişi artarak 2 milyon 870 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 10,7 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 32 milyon 434 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı

İşgücü, bir önceki çeyreğe göre 17 bin kişi azalarak 35 milyon 304 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda ise yüzde 35,1 oldu.

İstihdamın yüzde 60,3’ü hizmet sektöründe yer aldı

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 58 bin kişi, sanayi sektöründe 133 bin kişi azalırken inşaat sektöründe 9 bin kişi hizmet sektöründe 120 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 13,6’sı tarım, yüzde 19,3’ü sanayi, yüzde 6,8’i inşaat, yüzde 60,3’ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,3 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi yılın III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek 42,3 saat olarak gerçekleşti.