Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 düşüşle 6 bin 236 liradan tamamladı. Yeni güne de satıcılı başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 6 bin 126 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 230 liradan, cumhuriyet altını 41 bin 780 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 1,8 azalışla 3 bin 776 dolarda seyrediyor.

Orta Doğu'daki gelişmeler yatırımcılar tarafından takip ediliyor

ABD'de enflasyonist kaygıların sürmesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin de bu eğilime destek veren açıklamalarıyla para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artıracağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu durum, altın başta olmak üzere kıymetli madenler üzerinde baskı oluşturuyor.

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu'daki gelişmeler yatırımcılar tarafından takip ediliyor. İran ordusunun ABD'nin Kuveyt'te bulunan askeri üssünü İHA'larla hedef aldığına yönelik haber akışı, bölgede tansiyonun yeniden artabileceğine yönelik kaygı oluşturdu.

Analistler, bugün yurt içinde gündemin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed'in toplantı tutanakları, İngiltere ve Euro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.