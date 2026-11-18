Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bugüne kadar tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktarlı kokain kaçakçılığı yakalamasına ilişkin bilgi verildi.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede önemli başarıya imza atıldığına işaret edilen açıklamada, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve kontrol çalışmaları sırasında Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen tırın riskli görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, X-ray tarama sistemine sevk edilen araçta şüpheli yoğunluk belirlendiği ve narkotik dedektör köpeği Ares eşliğinde detaylı arama yapıldığı ifade edildi.

Ares'in tırın dorsesinin çeşitli bölgelerine tepki vermesi üzerine yapılan incelemelerde 123 paket içinde 140 kilo 970 gram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ele geçirilen uyuşturucu miktarı, Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bugüne kadar tek seferde el konulan en yüksek miktarlı kokain olarak kayıtlara geçti. Bakanlık olarak, toplum sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemizi havada, karada ve denizde, 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla sürdürüyoruz. Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, ileri teknoloji tarama sistemleri, etkin risk analizi çalışmaları, narkotik dedektör köpekleri ve uzman personeliyle zehir tacirlerine geçit vermemekte, ülkemizin ekonomik güvenliğini ve toplum sağlığını korumak amacıyla mücadelesini aralıksız devam ettirmektedir. Olayla ilgili tahkikat Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülmektedir."