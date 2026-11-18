Meteorolojik tahminlere göre, bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

12 il için sarı kodlu uyarı verildi.

Bilecik, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ için kuvvetli fırtına; Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Osmaniye ile Hatay kıyılarında yağışlar kuvvetli olacak. Marmara'da fırtına, Ege ile Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor.

İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis görülecek.