USGS verilerine göre deprem, çarşamba günü yerel saatle 02.48'de kaydedildi. Depremin merkez üssünün Romanya'nın Vrancea bölgesindeki Nereju Mic köyünün yaklaşık 16 kilometre batısı olduğu, sarsıntının yerin yaklaşık 131 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremi hisseden kişilerden 14 binden fazla bildirim aldı.

Merkez üssünün yaklaşık 30 kilometrekuzeybatısındaki Covasna kentinde bulunan bir görgü tanığı, "Depremi iki aşamada hissettim. İlk sarsıntı dalgası belki beş saniye sürdü ve daha şiddetliydi. Raftaki resimler ve diğer süs eşyaları yere düştü; mobilyaların ve diğer eşyaların yerinden oynamasıyla çıkan gürültüleri duyabildim" dedi.

Sarsıntı çevre ülkelerde ve İstanbul'da da hissedildi

Başkent Bükreş'teki bir görgü tanığı ise sarsıntının dördüncü katta güçlü bir şekilde hissedildiğini söyledi.

Görgü tanıkları ayrıca Bulgaristan, Sırbistan ve Türkiye'de İstanbul'un bazı kesimlerinde çoğunlukla hafif şiddette sarsıntılar yaşandığını aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Moldova'nın başkenti Kişinev'deki havalimanında bulunan insanların sarsıntıya verdiği tepkiler yer aldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den paylaşılan bir başka videoda ise ışıkların hafifçe sallandığı görüldü.

Vrancea sismik bölgesi geçmişte büyük depremler üretti

Deprem, Karpat Dağları'nın kıvrımının altında yer alan Vrancea sismik bölgesinde meydana geldi. Bu bölgedeki depremler genellikle yerin derinliklerinde oluşuyor ve geniş bir alanda hissedilebiliyor.

Bölge 1940 ve 1977 yıllarında büyük depremler üretti. 1977'deki depremde Romanya'da çoğu Bükreş'te olmak üzere 1500'den fazla kişi hayatını kaybetti.