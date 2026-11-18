Son dönemde ABD'li çip üreticisi Nvidia'daki kurumsal ve finansal gelişmeler piyasaları belirgin şekilde etkiliyor. Şirket merakla beklenen bilançosunu dün piyasa kapanışı sonrasında açıkladı ve takvime uygun olarak ilerleme sağlandı.

Nvidia'nın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 103 artışla 115,8 milyar dolara ulaşarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 20 artıran Nvidia, geçen mali yılın aynı döneminde 57 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin geliri bu dönemde 108,85 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, mali yılın üçüncü çeyreğinde veri merkezleri geliri yıllık yüzde 110 artarak 107,6 milyar dolara çıktı.

Nvidia, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 130 milyar dolar olarak açıkladı. Şirket, bu tahmininde Çin'den elde edilecek veri merkezi bilişim gelirine dair herhangi bir beklentiye yer vermediğini vurguladı.

Söz konusu gelişmeyle bir süredir baskı altında olan yarı iletken şirketleri toparlanma eğilimi gösterirken, Asya tarafındaki yapay zeka bağlantılı hisselerde alış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Öte yandan görevinden istifa eden Jensen Huang'ın geri dönüş sinyali vermesinin ardından Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones bu kapıyı kapattı. Harvey, şirketin eski üst yöneticisi (CEO) Huang'ı yeniden bu göreve getirmeyi düşünmediklerini bildirdi.

Analistler, bundan sonraki süreçte şirkette yaşanabilecek olası yönetici istifalarının yakından takip edileceğini belirterek, şirketin gelecekteki performansının ve bilanço başarısının, yönetim kadrosunun nasıl şekilleneceğine göre değişebileceğini kaydetti.

Buna ek olarak The Wall Street Journal gazetesinin haberinde ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Nvidia hakkında soruşturma yürüttüğü bildirildi. Öte yandan, ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) iç iletişim ağında yaşanan soruna ilişkin haberler teknoloji altyapısının güvenilirliğine yönelik endişeleri artırarak piyasalar üzerinde baskı oluşturdu.

Fed yetkilileri" şahin tutumlarını muhafaza ediyor

Diğer taraftan ABD'de enflasyonist kaygılar sürerken, Fed'in para politikasına yönelik beklentiler faiz artırımı yönünde şekillenmeye devam ediyor. Fed yetkililerinin​​​​​​​ de bu eğilime destek veren açıklamalarıyla para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem yüksek enflasyonu kontrol altına almak için birden fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini ve sorunun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla yakın zamanda harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Musalem, "Fiyat istikrarının zamanında sağlanabilmesi için ekonomide 2027 baharından önce birkaç faiz artışı yapılması gerekecek." ifadesini kullandı.

New York Fed Başkanı John Williams da bankanın yüksek enflasyonla mücadele için muhtemelen faizleri yeniden artırmasının gerekeceğini ancak daha agresif bir politika izlemeye yönelmesi gerektiği görüşüne katılmadığını ifade etti.

Analistler, ABD'de enflasyonist baskıların kalıcılığını koruduğunu ancak son dönemde gerileyen akaryakıt fiyatlarının gelecek ay enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri sınırlayabileceğini belirterek, bugün yayımlanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının ileriye dönük sinyal vermesi açısından yakından takip edileceğini söyledi.

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu'daki gelişmeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. İran ordusunun ABD'nin Kuveyt'te bulunan askeri üssünü İHA'larla hedef aldığına yönelik haber akışı, bölgede tansiyonun yeniden artabileceğine yönelik kaygı oluşturdu.

Enerji arzına ilişkin riskler canlı kalırken, arz genişlemesiyle petrol fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 azalışla 92,7 dolardan işlem görüyor.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin hafif üzerinde artış gösterdi. Ülkede ithalat ve ihracat fiyat endeksleri de ekimde aylık bazda yüzde 1,1'er artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de sanayi üretimi ise ekimde aylık bazda yatay seyredeceği beklentilerinin aksine yüzde 0,4 azaldı. Bu gelişmelerin ışığında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi gevşemeye devam ederek yüzde 5,09'a indi. Ülkenin 10 yıllık tahvil getirisi cuma günü yüzde 5,18'e kadar çıkmıştı.

Dolar endeksi ise güçlü duruşunu koruyarak yüzde 0,1 artışla 103,6 seviyesinde bulunuyor. Dolardaki değerlenme ve Fed'in, faiz artışlarıyla enflasyonu kontrol altında tutacağına yönelik beklentiler altını zayıflatmayı sürdürüyor. Altının ons fiyatı yüzde 1,6 kayıpla 3 bin 785 dolara inerek yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,03, Nasdaq endeksi yüzde 0,74 ve Dow Jones endeksi ise yüzde 1,64 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise güne pozitif başladı.

Avrupa'da gözler enflasyon verilerinde

Avrupa borsaları dün negatif bir seyir izlerken, teknoloji hisselerindeki satışlar ve yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin soru işaretleri bölge piyasalarında etkili oldu. Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcılarca yakından takip edilecek.

Çip tarafında talep kısılması oluşabileceği endişeleriyle Hollanda menşeli çip üretim teknolojileri firması ASML'nin hisseleri yüzde 5,3 düşerken, Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a ait 15 milyondan fazla sızdırılmış belgenin, bankanın geçmişteki tartışmalı iş uygulamalarını ve denetim zafiyetlerini ortaya koydu. Bu haberlerin ardından Deutsche Bank hisseleri yüzde 6 geriledi.

Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ABD'de düzenlenen iş, finans ve siyaset konularının konuşulduğu DealBook Zirvesi'ne katılacak. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanları, Ukrayna'ya askeri ve mali desteği, transatlantik savunma işbirliğini ve Çin ile ilişkilerin güvenlik boyutunu ele aldı.

Toplantıya katılan Ukrayna Savunma Bakanı Yevgeni Khmara, sahadaki son gelişmeler ve ülkesinin başta hava savunması olmak üzere en acil ihtiyaçları hakkında bakanları bilgilendirdi. Bakanlar, Ukrayna'ya AB düzeyinde ve ikili düzeyde sağlanabilecek askeri yardım ve mali destek seçeneklerini değerlendirdi.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,43 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,03 düşerken, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,34 yükseldi.

Japonya'da ihracat artışı tahminleri geçti

Tahminlerin üzerinde gelen Nvidia bilançosuyla Asya tarafında yarı iletken ve teknoloji öncülüğünde bir toparlanma görülürken, ABD'nin Çin'e yönelik gelişmiş çip kısıtlamalarını sıkılaştırması risk iştahını sınırladı.

Analistler, yatırımcıların hala yapay zeka ve çip konularında karamsar bakış açılarını koruduğunu belirterek, Nvidia'nın piyasa öngörülerini aşan finansal sonuçlarının yapay zeka yatırımlarına ilişkin kaygıları tam olarak gidermediğini kaydetti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, güçlü küresel yatırımların yarı iletkenlere olan talebi desteklemesiyle Japonya'nın ihracatı ekimde yüzde 20,5 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Ülkenin ithalat artışı ise yüzde 21,6 ile öngörülerin altında kaldı. Buna göre Japonya, ekim ayında 476,5 milyar yen (yaklaşık 3 milyar dolar) dış ticaret açığı verdi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,2 düştü.

Borsa günü düşüşle kapattı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,53 değer kaybederek 11.661,00 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

Dolar/TL dünü 50,4160'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 50,4430'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde gündemin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed'in toplantı tutanakları, İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.900 puanın direnç, 11.500 ve 11.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.