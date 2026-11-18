Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, katil İsrail ordusuna ait askeri araçların "Sarı Hat"tın batısına ilerlediği, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda yaşayan Filistinlilerin ise tehdit altında evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Katil İsrail'in tahliye emirleriyle binlerce Filistinliyi tehdit ve bombardıman altında yeniden yerinden etmesinin uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, söz konusu saldırının Gazze'deki insani krizi daha da derinleştireceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, abluka ve açlıkla mücadele eden, temel hizmetlerin büyük ölçüde çöktüğü Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinlinin zaten ağır insani koşullar altında yaşamını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Saldırının siviller üzerindeki sonuçlarından katil İsrail hükümeti ile ABD yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, arabulucu ve ateşkes anlaşmasının garantör ülkelerine soykırımcı İsrail'in ihlallerini durdurmak için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Ayrıca Gazze'ye insani yardım girişinin güvence altına alınması ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine son verilmesi istendi.

Hamas, "Barış Konseyi"nin son açıklamasını da eleştirerek, söz konusu açıklamada Gazze'ye uygulanan ablukanın ve katil İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının görmezden gelindiğini savundu.

İsrail ordusu Gazze'de "Sarı Hat" yakınlarında yeni saldırı başlattı

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda yeni bir askeri saldırı başlatmıştı.

Soykırımcı İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünden (COGAT) yapılan açıklamada, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda, "Sarı Hat" yakınlarındaki 660, 661 ve 666 numaralı bölgelerde askeri operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesinin öngörüldüğü ayrım çizgisini ifade ediyor.

İsrail, ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek işgalini genişletirken, 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tutmayı sürdürüyor.

Filistin tarafı ise İsrail'in anlaşma hükümlerine uymadığını, "Sarı Hat"tı sürekli Gazze'nin iç kesimlerine doğru kaydırarak işgal alanını genişlettiğini ve çevredeki sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtiyor.