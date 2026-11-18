BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 183,5 puan azalırken toplam işlem hacmi 97,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,54, holding endeksi yüzde 2,64 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,06 ile madencilik oldu.

Analistler, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde eylül ayı cari işlemler dengesi, ABD'de ise kasım ayı Philadelphia Fed imalat endeksi, 14 Kasım haftasında işsizlik maaşı başvuruları, ekim ayı öncü göstergeler endeksi ile kasım ayı Kansas City Fed imalat aktivitesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.200 puanın destek, 11.600 ve 11.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.